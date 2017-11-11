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Фото мечты. В детской онкологии появились свои супергерои

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Глеб Куренев

Сегодня, 11 ноября, активисты начали реализовывать проект "Фото мечты", в котором дают возможность детям с ограниченными возможностями здоровья почувствовать себя настоящими супер героями, а также показать им, что они такие же, как все. В рамках проекта приняли участие 12 детей, а фотосессии проходили в детском отделении онкологии и в Русском драматическом театре. Посмотреть как реализуется акция отправился корреспондент "ВБ".

Фотосессии были разбиты на 2 части, в детском отделении онкологии снимались дети, которые не могут отправиться в фотостудию. Поэтому студия пришла в больницу. В комнате для игр детей наряжали в костюмы любимых героев, гримировали. Фотограф подсказывал, как нужно стоять и куда повернуться. Маленькие звезды были рады такому перформансу, и так вовлеклись в процесс, что не хотели расставаться с костюмами. В качестве памяти о таком дне через некоторое время дети и их родители получат большие постеры со своими фотографиями.

"Проект "Фото мечты" был задуман благодаря ролику снятому американскому фотографу, который хотел запечатлеть детей с проблемами здоровья в виде их любимых супер героев. И бэтмен и супермэн обрели детское лицо. Мы решили организовать что то подобное у нас в Бишкеке. Благодаря родителям, детям, врачам этот проект сегодня начался. В проекте участвуют 12 детей. В нем приняли участие представители ОО "Родители и дети с аутизмом", организация детей с синдромом дауна, слабослышащие дети и один ребенок с тяжелой формой ДЦП. Мы хотим показать, что эти дети такие же как все, им не нужно какое-то особое отношение, им нужны любовь и ласка. Также это мотивационный проект, который даст другим детям возможность поверить в себя. Когда дети выбирают того или иного супер героя, они примеряют его качества на себя" - рассказывает одна из организаторов проекта Нуриля Чекирова.

Стоит отметить, что у каждого ребенка был подопечный-дизайнер, его целью было сшить костюм для ребенка.

"Задачей такого дизайнера было сшить костюм от и до, погрузить ребенка в эту сказачную реальность. Девочки у нас в основном принцесы, а мальчики супер герои из комиксов. Они ищут силы, для того, что бы бороться каждый день. Дизайнеры работали и днем и ночью, мы искали парики и прочий реквизит" - рассказывает о реализации проекта куратор проекта Сияпат Усенбекова.

Дети и родители остались очень довольными проделанной работой. А самое главное счастливы, что им подарили такой незабываемый праздник.

URL: http://www.vb.kg/369457
Теги:
дети
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