В КР обсудили программу "Жаңы доорго – кырк кадам" с партнерами по развитию

10 ноября состоялось заседание Координационного совета по взаимодействию с партнерами по развитию при ПКР. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

В ходе заседания были обсуждены меры по совместной реализации программы "Жаңы доорго – кырк кадам".

Премьер-министр Сапар Исаков выразил благодарность партнерам по развитию за содействие инициативам правительства страны. Он особо подчеркнул, что основной целью сегодняшней встречи является синхронизация совместных действий с партнерами по развитию, направленных на реализацию программы "Жаңы доорго – кырк кадам". Глава кабмина отметил, что данная программа является первым пятилетним этапом реализации Национальной стратегии устойчивого развития 2040.

Советник премьер-министра Юлия Калиниченко рассказала об основных направлениях программы "Жаңы доорго – кырк кадам", включающей в себя 9 программ реформы и 9 программ развития.

Она отметила, что в рамках программы реформы предусмотрена реализация проектов "Таза Коом", "Элиме кызмат", "Честные выборы – стабильное государство", "Сильное гражданское общество", "Бел болчу билим, из кылтырчу илим", "Благоприятная бизнес-среда", "Инфраструктура развития", "Внешняя политика" и "Верховенство закона".

Также Калиниченко проинформировала, что программы развития направлены на повышение экономического благосостояния, социального благополучия и безопасности граждан страны.

Кроме того, она подчеркнула, что при разработке данной программы были учтены Цели устойчивого развития ООН.

В ходе заседания представители международных финансовых институтов и доноры с удовлетворением отметили большой потенциал совместной реализации программы "Жаңы доорго – кырк кадам", назвав ее отвечающей современным вызовам и реалиям.

Глава офиса Всемирного Банка в КР Болорма Амгабазар подчеркнула необходимость проведения детального исследования программы для исключения дублирования других среднесрочных и долгосрочных проектов.

Чрезвычайный и полномочный посол Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в КР Робин Орд-Смит подчеркнул, что правительством страны проведена большая аналитическая работа по разработке программы "Жаңы доорго – кырк кадам" и особо отметил, что британская сторона готова оказать всемерную поддержку в ее реализации.

Глава Офиса Международной финансовой корпорации в КР Мартин Негеле подчеркнул, что иностранный капитал готов прийти на внутренний рынок страны. Кроме того он отметил важность поиска эффективных инструментов совместной деятельности правительства и партнеров по развитию для создания новых рабочих мест в стране.

Вместе с этим, партнеры по развитию отметили важность использования международных площадок в виде конференций, бизнес-форумов и круглых столов для привлечения внимания иностранных инвесторов к данной программе.

Сапар Исаков еще раз особо подчеркнул, что совместная реализация программы "Жаңы доорго – кырк кадам" с привлечением бизнес-структур и иностранных инвестиций позволит повысить эффективность и качество ее исполнения. Премьер сообщил, что в структуре аппарата правительства образована мониторинговая группа, которая ежедневно будет отслеживать ход и качество реализации государственными органами страны данной программы.

Кроме того, участники заседания детально обсудили вопросы совместного мониторинга и исполнения программы и координации усилий, включая технические аспекты организации работы по реализации программы "Жаңы доорго – кырк кадам".