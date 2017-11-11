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В Самарканде главы МИД обсудили стратегию сотрудничества ЕС и ЦА

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ВБ

по итогам Встречи министров иностранных дел в формате "ЕС-ЦА"

10 ноября в г. Самарканд (РУз) состоялась очередная встреча министров иностранных дел в формате "Европейский Союз-Центральная Азия". Делегацию КР возглавил министр иностранных дел ЭрланАбдылдаев. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Во встречи приняли участие главы внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини.

Справочно: Встречи в формате "Европейский Союз-Центральная Азия" проводятся ежегодно с целью оценки реализации Стратегии Европейского Союза по Центральной Азии (введена в действие в 2007 г.).

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества, реализации стратегии Европейского Союза в отношении Центральной Азии, взаимодействия в сферах управления границами, образования, экономики, инвестиций, охраны окружающей среды. Особое внимание уделено взаимодействию в области обеспечения региональной безопасности, совместному противодействию терроризму и экстремизму.В ходе встречи также были рассмотрены перспективы сотрудничества стран Центральной Азии с ЕС, в том числе в свете подготовки Евросоюзом новой Стратегии в отношении Центральной Азии.

По итогам встречи министров иностранных дел ЕС-ЦА принято совместное коммюнике.

URL: http://www.vb.kg/369459
Теги:
МИД, Узбекистан, Центральная Азия, Европейский союз
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