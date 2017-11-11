Атамбаев выслушал отчет главы НБ КР о текущей ситуации на валютном рынке

Как бы нац.банк не развалил этот пред.где бы не работал толку не было.Вон долл.поднимается а он все улыбается.
Алмазбек Атамбаев сегодня, 11 ноября, принял председателя Национального банка КР Кубанычбека Кулматова. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В ходе встречи глава государства был проинформирован о проводимой работе и принимаемых мерах по сглаживанию резких колебаний обменного курса национальной валюты, обеспечению безопасности банковской и платежной систем и предпринимаемых усилиях по сдерживанию уровня инфляции.
Президент отметил важность стабильной и надежной работы финансово-кредитных учреждений страны, которые должны эффективно мобилизовать финансовые ресурсы в интересах граждан и предпринимателей.