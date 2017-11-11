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Атамбаев выслушал отчет главы НБ КР о текущей ситуации на валютном рынке

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ВБ

Алмазбек Атамбаев сегодня, 11 ноября, принял председателя Национального банка КР Кубанычбека Кулматова. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о проводимой работе и принимаемых мерах по сглаживанию резких колебаний обменного курса национальной валюты, обеспечению безопасности банковской и платежной систем и предпринимаемых усилиях по сдерживанию уровня инфляции.

Президент отметил важность стабильной и надежной работы финансово-кредитных учреждений страны, которые должны эффективно мобилизовать финансовые ресурсы в интересах граждан и предпринимателей.

URL: http://www.vb.kg/369460
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Кубанычбек Кулматов, НБ КР
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Комментарии
Каныбек Адилет
11.11.2017, 15:40
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Как бы нац.банк не развалил этот пред.где бы не работал толку не было.Вон долл.поднимается а он все улыбается.

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Банкир
11.11.2017, 16:57

Выслушал но ни фига не Понял

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Хамза Усман
12.11.2017, 11:08
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Как бы АША опять что нибудь не испортил.

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