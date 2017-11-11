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В правительстве обсудили меры по внедрению проекта "Digital CASA"

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ВБ

Сапар Исаков 10 ноября провел встречу с главой офиса Всемирного Банка в КР Болорма Амгаабазар и главой офиса Международной финансовой корпорации в КР Мартином Негеле. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

В ходе встречи обсуждены меры по совместной реализации проекта "Digital CASA".

Премьер-министр особо отметил, что для успешной реализации национального проекта "Таза Коом" необходимо обеспечить доступ к региональной трансграничной широкополосной телекоммуникационной сети для увеличения скорости и снижения стоимости за подключения к сети Интернет.

Сапар Исаков подчеркнул, что проект "Digital CASA", предусматривающий строительство соответствующей ИКТ инфраструктуры в стране, может стать фундаментом проекта "Таза Коом".

"Необходимо чтобы цели двух стратегических программ совпадали для обеспечения максимального эффекта от их реализации", - подчеркнул он.

Кроме того премьер-министр отметил необходимость проведения тщательного анализа по влиянию проекта "Digital CASA" на основные макроэкономические показатели страны.

Глава офиса Всемирного Банка в КР Болорма Амгаабазар сообщила, что проект "Digital CASA" предусматривает реализацию четырех компонентов. Его основной целью является улучшение доступа к сети Интернет, путем подключения к межконтинентальной инфраструктуре, которая позволит действовать в качестве транзитного хаба международного соединения между Европой и Азией.

Она отметила, что учитывая важность проекта, его подготовка ведется ускоренными темпами.

На встрече также были обсуждены различные варианты строительства сетей широкополосного доступа в Интернет и дата-центров.

Сапар Исаков отметил, что реализация проекта "Digital CASA" будет способствовать созданию качественных и доступных интернет-услуг для населения, улучшению доступа малого и среднего бизнеса к глобальной цифровой экономике, а также повлияет на развитие инноваций в сфере государственных услуг.

В целях систематизации совместных действий и обеспечения устойчивости реализуемых проектов, Глава правительства поручил соответствующим государственным органам совместно с представителями Всемирного Банка подготовить план мероприятий по внедрению проекта "Digital CASA".

URL: http://www.vb.kg/369461
Теги:
Сапар Исаков, Таза коом
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