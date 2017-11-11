IBM объявила о новой вехе в создании квантового компьютера

Корпорация IBM объявила о новом этапе в создании квантового компьютера, передает Associated Press.

Руководитель направления квантовых компьютеров IBM Дарио Гил сообщил, что разработчики создали работающий прототип вычислительной машины мощностью 50 кубитов (квантовых битов).

Как уточняет TechCrunch, в IBM не сообщили, когда такой квантовый компьютер будет доступен для коммерческого использования. Издание также сообщает, что IBM анонсировала доступ к 20-кубитным квантовым вычислениям через облачный сервис.

В мае 2016 года корпорация запустила облачный сервис IBM Quantum Experience. Он дает доступ к вычислениям мощностью пять кубитов.

Технологии квантовых вычислений находятся на ранних уровнях разработки. В них используются квантовомеханические явления, такие как суперпозиция и запутанность. Полноценный квантовый компьютер пока не создан.