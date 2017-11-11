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У экрана iPhone X нашли еще один дефект

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Владельцы iPhone X стали жаловаться на зеленую вертикальную полоску, которая появилась на дисплее устройства вскоре после покупки. Об этом пишет Mashable.

Перезагрузка не решает проблему, владельцы утверждают, что не подвергали смартфон физическому воздействию и не роняли его.

Один из пользователей Twitter сообщил, что ему поменяли iPhone, когда он пришел с этой проблемой в AppStore. Mashable обратилось за комментарием к Apple, на момент публикации заметки корпорация не ответила на запрос издания.

Apple 10 ноября признала проблемы с сенсором iPhone X, который перестает реагировать при холодной погоде. Компания обещает исправить дефект в одном из следующих обновлений. Ранее корпорация предупредила о возможном выгорании дисплея смартфона, это может произойти, если на экране долгое время будет открыто очень яркое и контрастное изображение.

iPhone X представили в августе, его продажи начались 3 ноября, предзаказ стартовал в конце октября. Стоимость устройства начинается от 999 долларов.

URL: http://www.vb.kg/369463
Теги:
информационные технологии
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