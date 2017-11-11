Казахстан прокомментировал денонсацию Кыргызстаном соглашения

Казахстан начнет денонсацию соглашения о помощи в рамках ЕАЭС после официального уведомления от Кыргызстана о завершении всех внутригосударственных процедур. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на заместителя главы внешнеполитического ведомства республики Мухтара Тлеуберди.

Ранее парламент Кыргызстана в третьем и окончательном чтении принял законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции.

"Соглашение денонсировано на фоне дипломатического скандала между Бишкеком и Астаной, произошедшего накануне октябрьских президентских выборов в Кыргызстане, но за 15 дней до вступления в должность нового президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, который в одном из своих интервью заявил, что проблемы в отношениях с Казахстаном будут вскоре улажены", - говорится в сообщении.

По словам Мухтара Тлеуберди, Казахстан получил пока официальную ноту МИД КР.

"Сейчас у них через парламент прошел законопроект, но должен быть подписан президентом, и только потом, когда нам официально вручат ноту о том, что Кыргызстаном завершена денонсация, мы перейдем к этому процессу", - сказал Тлеуберди журналистам.

Он отметил, что размещенный на сайте казахстанского Министерства национальной экономики проект закона о денонсации соглашения с Кыргызстаном еще не проходил межведомственное согласование.

"Готовность есть", - сказал Тлеуберди, добавив, что Казахстан начнет свои внутригосударственные процедуры "после официального уведомления о денонсации со стороны Кыргызстана".

Напомним, Кыргызстан решил денонсировать соглашение с Казахстаном о помощи в рамках ЕАЭС. В кабмине это объяснили тем, что, несмотря на заверения казахских властей, деньги все равно и не выделялись.