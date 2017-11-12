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Пресс-секретарей госорганов учат быть открытыми для СМИ

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ВБ

В результате реорганизации аппарата правительства КР отдел информационного обеспечения был преобразован в отдел по связям с общественностью и СМИ. Данные изменения расширяют функции отдела и позволяют усилить работу по подотчетным направлениям.

В рамках реорганизации увеличился штат сотрудников отдела. К команде добавились прикомандированные служащие со всех министерств и ведомств, которые помогают своему госоргану качественно реализовывать информационную повестку.

Ранее на совещании с руководителями министерств и ведомств по вопросу открытости и прозрачности работы правительства КР, состоявшемся 7 сентября, премьер-министр Сапар Исаков отметил важность открытости власти перед обществом.

"Мы должны реагировать на критику СМИ и предложения гражданского общества. Министры и руководители ведомств должны быть открытыми. Для этого мы будем тесно сотрудничать с каждым министерством и ведомством через вновь созданный отдел по связям с общественностью и СМИ", - сказал глава кабмина.

Он добавил, что в рамках реализуемой национальной программы "Таза Коом" государственные органы должны открывать данные, чтобы общественность видела, что делает правительство и какие решения принимает.

К реорганизации отдела был приурочен тренинг по повышению профессиональной компетенции для сотрудников пресс-служб и информационных отделов министерств и ведомств, состоявшийся 11 ноября при поддержке программного направления ПРООН "Устойчивое развитие".

"Проведенная реорганизация - это большая реформа. До преобразования отдел информационного обеспечения представлял собой пресс-службу, деятельность которой заключалась в односторонней коммуникации - освещении событий. Сейчас полномочия отдела расширяются. В обязанности сотрудников отдела включено формирование двусторонней коммуникации: информирование и получения обратной связи от общественности, реагирование на публикации и комментарии в СМИ и организация общественных обсуждений на медиа-площадках. Также отдел будет координировать исполнение информационной повестки Правительства всеми министерствами и ведомствами и обеспечивать слаженную работу общественных наблюдательных советов госорганов", - сказала советник премьер-министра Гульнура Торалиева, выступая перед участниками тренинга.

Целью мероприятия стало повышение качества информационных материалов, выпускаемых пресс-службами, расширение навыков сотрудников по обработке данных и их использованию для информационных продуктов.

Во время тренинга представители ведущих СМИ рассказали сотрудникам пресс-служб и информационных отделов госорганов о новых методах коммуникации с медиа, продемонстрировали техники работы с массивами данных и инструменты создания инфографики.

В обучении приняли участие 35 сотрудников госорганов. В дальнейшем подобные тренинги будут проводиться отделом по связям с общественностью и СМИ на регулярной основе.

Актуальность данного мероприятия подкреплена реализуемой правительством политикой "Открытые данные", которая обеспечивает прозрачность и подотчетность государства перед гражданами путем открытие госорганами больших объемов данных для свободного использования гражданами и средствами массовой информации. Политика реализуется в рамках международной инициативы Партнерство "Открытое правительство" (Open Government Partnership), подготовительные работы по присоединению к которой ведутся в настоящее время.

URL: http://www.vb.kg/369467
Теги:
правительство, СМИ
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