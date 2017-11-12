Самую дорогую в мире бутылку вина продали в США

На благотворительном аукционе в Новом Орлеане, США, бутылку вина продали за 350 тысяч долларов, пишет The Daily Meal. Издание называет лот самым дорогим когда-либо проданным вином.

Бутылку купил анонимный участник аукциона из штата Миссури. Напиток из винограда сорта каберне совиньон урожая 2015 года создан виноделом Джесси Кац (Jesse Katz).

The Daily Meal указывает, что Кац - самый молодой в США руководитель винодельческой компании. Под его руководством создаются вина в том числе и для знаменитостей, например для певца Джастина Тимберлейка.