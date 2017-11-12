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Бегущих из иракского Эль-Кайма боевиков сняли на видео

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Боевиков террористической группировки "Исламское государство", в спешке покидающих иракский город Эль-Кайм, сняли на видео с беспилотника. На ролик, опубликованный телеканалом Al Arabiya, обратил внимание в субботу, 11 ноября, Telegram-канал Directorate 4.

На кадрах видно, как люди бегут к машине и быстро уезжают. Телеканал отметил, что экстремисты направлялись в город Рава, удерживаемый ИГ (80 километров к западу от Эль-Кайма).

3 ноября иракские вооруженные силы освободили Эль-Кайм от террористов. Это был один из последних городов страны, находившихся под контролем ИГ.

URL: http://www.vb.kg/369469
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