Ирак назвал сумму ущерба от войны с ИГ

Ирак потерял 100 миллиардов долларов за время войны с "Исламским государством". Об этом заявил премьер-министр страны Хейдар аль-Абади, сообщает телеканала Al Sumaria.

Гражданская война в Ираке началась в 2011 году, сразу после вывода из страны американских войск. В настоящее время основные противоборствующие силы - правительственная армия, "Исламское государство", военизированные формирования курдов.

Правительственные войска освободили в июле 2017 года город Мосул, в августе - Таль Афар и Аль-Каим в ноябре.

26 октября сообщалось, что курды смогли отбить атаку иракской армии под Мосулом. Ранее, 16 октября, иракский спецназ взял под контроль город Киркук с преимущественно курдским населением.