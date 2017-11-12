За минувшие сутки на границе РК и КР врачи помогли 3 людям

За помощью к медикам на КПП "Ак-Тилек" обратились несколько человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения КР.

По данным ведомства, один человек обратился самостоятельно, другим помощь была оказана во время рейда. Также сообщается, что на медпосту препараты имеются в нужном количестве.

Ну другом КПП "Ак-Жол" за помощью обратились люди с ОРВИ, а также для проверки артериального давления. Им помощь была оказана на месте.

Напомним. что проблемы с пропуском через КПП начались 10 октября. Погранслужба Казахстана объявила, что КПП переведены на усиленный режим работы в связи предстоящими президентскими выборами в КР. На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз молочной продукции пяти предприятий.

Вскоре Минэкономики Кыргызстана обратилось в ЕЭК и ВТО для урегулирования ситуации. По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры были частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались.