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В РФ осуждена гражданка Кыргызстана за нарушение санитарных правил

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Глеб Куренев

Суд Перми (Россия) осудил гражданку Кыргызстана за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, в следствии чего отравились более 30 человек. Об этом сообщает пермская прокуратура.

По данным надзорного органа, женщина признана виновной по части 1 статьи 236 "нарушение санитарно - эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей" УК РФ.

В ходе следствия было установлено, что женщина с декабря 2015 по июнь 2016 не имея разрешения на работу, и санкнижки работала поваром и продавала шаурму и самсы в Перми. Также точка, где промышляла гражданка КР не была оборудована системами водопровода и канализацией. Кухонные принадлежности мылись в тазиках водой из бутылок.

Также выяснилось, что с 12 по 16 июня покупатели были инфицированы возбудителем сальмонеллеза. В это время в больницы Перми и области с диагнозом сальмонеллез были доставлены более 30 человек, часть пострадавших лечилась дома. После прохождения экспертизы возбудитель болезни был обнаружен как в торговой точке, так и в организме женщины. Всего потерпевших признано 34 человека из них 8 несовершеннолетних.

Суд приговорил обвиняемую к 300 часам работ, а также взыскал компенсацию морального вреда потерпевшим.

URL: http://www.vb.kg/369473
Теги:
Россия, соотечественники, суд
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