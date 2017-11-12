Экипажу МСК привезут кишечную палочку

Кишечную балочку (бактерия Escherichia coli) отправят на Международную космическую станцию (МКС). Запуск корабля Cygnus с грузом должен состояться днем в воскресенье, 12 ноября, сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Экипаж будет изучать, как микрогравитация влияет на способность E.coli развиваться. Как отмечается, в рамках миссии также исследуют устойчивость бактерий к антибиотикам.

В НАСА отметили, что иммунная система астронавтов в условиях микрогравитации ослабляется, поэтому кишечная палочка для них крайне опасна. С помощью эксперимента ученые надеются найти эффективные средства для защиты здоровья экипажа во время длительных полетов.

Первоначально грузовик Cygnus должен был отправиться к МКС 11 ноября, однако за минуту до старта был отложен на сутки. Причиной стало появление воздушного судна в непосредственной близости от пусковой площадки.

Новая попытка старта ракеты-носителя Anatres с грузовым кораблем запланирована на 12 ноября в 15:14 по московскому времени с космодрома Валлопс в штате Вирджиния. Cygnus должен доставить на МКС более трех тонн