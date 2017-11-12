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Боевики ИГ превратили в кладбище бывшую базу США в Ираке

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Военные Ирака нашли в провинции Киркук захоронение около 400 человек, казненных боевиками террористической группировки "Исламское государство". Большинство погибших - мужчины разных возрастов, сообщает ТАСС.

Могилу нашли на территории бывшей базы американской армии вблизи города Хавия, освобожденного правительственными войсками меньше месяца назад.

Исполняющий обязанности губернатора Киркука Ракан аль-Джубури подтвердил обнаружение захоронения и призвал власти Ирака установить личности погибших.

Иракские и сирийские военные с начала года нашли уже 72 могилы более 5200 жертв "Исламского государства".

11 ноября премьер-министр Ирака заявил, что война с "Исламским государством" нанесла его стране ущерб в 100 миллиардов долларов.

URL: http://www.vb.kg/369475
Теги:
Ирак, Исламское государство
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