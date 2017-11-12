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Робот для чистки унитаза представили публике

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Разработчики представили проект робота SpinX, который позволит забыть о процедуре чистки унитазов вручную. Об этом сообщает Naked Science.

Устройство подключается к водоснабжению с помощью входящего в комплект шланга и заменяет существующие сиденье и крышку унитаза. После нажатия кнопки механическая рука с вращающимся ершиком раскладывается из внутреннего отсека на крышке унитаза.

Как сообщается, чистящая щетка может пройти буквально по всей внутренней поверхности. Одновременно специальный механизм распыляет мыльную воду. После этого мощные вентиляторы проводят сушку поверхности. Весь процесс уборки занимает около 90 секунд.

В настоящий момент на одной из краудфандинговых платформ проходит сбор средств на реализацию проекта. Принимаются предварительные заказы на покупку устройства по цене 198 долларов.

URL: http://www.vb.kg/369476
Теги:
наука
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