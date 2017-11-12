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"Живое ископаемое" поймали в Португалии

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Сотрудники Португальского института моря и атмосферы выловили у берегов района Алгарве плащеносную акулу, сообщает The Portugal News.

Рыба, относящаяся к доисторическому виду, оказалась самцом длиной 1,5 метра. Прозванную "живым ископаемым" акулу поймали еще в августе этого года на глубине 700 метров. В пасти таких рыб насчитывается около 300 зубов.

Животное аналогичного вида в 2015 году выловили австралийские рыбаки.

Плащеносная акула обитает на глубине 600-1000 метров в тропических и умеренных водах в Атлантическом и Тихом океанах. Основой рациона являются кальмары. Для человека рыба не представляет опасности.

Данный вид возник более 80 миллионов лет назад.

URL: http://www.vb.kg/369479
Теги:
Португалия, животные
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