Гражданка КР по неосторожности упала в Москву-реку

В Москве гражданка Кыгрызстана упала с Крымского моста в реку. Об этом сообщают российские СМИ.

Изданию "Говорит Москва" сообщили, что вчера, примерно в 9.48 утра спасатель наблюдатель заметил человека, примерно в 70 метрах от берега который тонул. Уже через 2 минуты спасателям удалось достать тонущую молодую девушку. Потерпевшей была оказана первая медицинская помощь.

Позже выяснилось, что тонущей оказалась 20 летняя гражданка Кыргызстана, которая временно проживает в Москве.

Сама она рассказала, что сорвалась с моста из-за того, что слишком сильно перегнулась через ограждение. У девушки не обнаружили каких-либо повреждений, жалоб на самочувствие у неё не было.