Врачи "скорой помощи" прошли обучение по детской реанимации

Специалисты службы экстренной медицинской помощи прошли обучение по детской реанимации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

С 8-ноября по 12-ноября на базе Ошской межобластной детской клинической больницы для 22 сотрудников организаций здравоохранения

Ошской области и г.Ош при поддержке ЮНИСЕФ прошли курсы обучения по теме: "Углубленное поддержание жизнедеятельности у детей" с применением 5 утвержденных клинических руководств по детской реанимации, который проводится национальными инструкторами из гг.Бишкек и Ош.

Целью данного обучения является улучшение оказания экстренной медицинской помощи больным детям в первые часы после постпуления в

больницу.

Внедрение стандартов и алгоритмов оказания интенсивной терапии и реанимационной помощи детям на всех этапах оказания этой помощи

позволит вовремя оценить состояние больного ребенка, вовремя оказать нужную помощь и, в конечном результате спасти жизнь и здоровье

ребенка.