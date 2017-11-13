На границе Ирака и Ирана произошло землетрясение магнитудой 7,2

На границе Ирака и Ирана в ночь на понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Как сообщило Fars News Agency, число погибших возросло до 60 человек, пострадало около 300.

По данным иранских СМИ, основной удар стихии пришелся на города Каср-э-Ширин, Илам, Керманшах на западе Ирана. Местное отделение Красного Полумесяца развернуло поисковые и спасательные операции в зоне бедствия, в район направлены дополнительные подразделения спасателей. По словам представителей региональных властей, люди обеспечены необходимыми продуктами и топливом. Стратегические объекты, в том числе нефтегазовая инфраструктура, не пострадали.