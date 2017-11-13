Погода
$ 69.74 - 69.93
€ 81.35 - 81.70

Роналду в четвертый раз стал отцом

554  0
www

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду объявил о рождении четвертого ребенка. Об этом футболист сообщил в Instagram-аккаунте.

"Алана Мартина только что родилась! И мама (подруга форварда Джорджина Родригес), и дочка чувствуют себя отлично! Мы все очень счастливы", - написал футболист.

Раннее, 12 ноября, СМИ сообщили, что Роналду изменил Джорджине Родригес с моделью и участницей реалити-шоу Наташей Родригес. Манекенщица провела ночь с нападающим "Реала", зная о его беременной подруге.

У 32-летнего футболиста есть еще трое детей от двух суррогатных матерей - семилетний сын Криштиану-младший и родившиеся в июне 2017 года Ева и Матео.

В 2015 году португалец расстался с российской моделью Ириной Шейк. У пары не было общих детей. Тогда СМИ заподозрили форварда в гомосексуализме.

URL: http://www.vb.kg/369490
Теги:
футбол, Португалия
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  