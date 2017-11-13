Роналду в четвертый раз стал отцом

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду объявил о рождении четвертого ребенка. Об этом футболист сообщил в Instagram-аккаунте.

"Алана Мартина только что родилась! И мама (подруга форварда Джорджина Родригес), и дочка чувствуют себя отлично! Мы все очень счастливы", - написал футболист.

Раннее, 12 ноября, СМИ сообщили, что Роналду изменил Джорджине Родригес с моделью и участницей реалити-шоу Наташей Родригес. Манекенщица провела ночь с нападающим "Реала", зная о его беременной подруге.

У 32-летнего футболиста есть еще трое детей от двух суррогатных матерей - семилетний сын Криштиану-младший и родившиеся в июне 2017 года Ева и Матео.

В 2015 году португалец расстался с российской моделью Ириной Шейк. У пары не было общих детей. Тогда СМИ заподозрили форварда в гомосексуализме.