Изнасиловали и убили. Суд приговорил двух мужчин к пожизненному сроку

Первомайский районный суд Бишкека приговорил двух мужчин за жестокое изнасилование и убийство женщины к пожизненному сроку лишения свободы.

По словам гособвинителя Бакыта Доктурбекова, в ходе прений прокуратура ходатайствовала именно на таком наказании подсудимых, и суд удовлетворил его.

Так, согласно приговору, 10 марта 2017 года примерно в 23.00 в микрорайоне Достук на пересечении улиц Кайназаровой и Темирова во время распития спиртных напитков преступники увидели одинокую женщину. Под воздействием алкогольных паров у мужчин появился сексуальный интерес, они стали приставать к ней и настойчиво предлагать интимную близость. Получив отказ, пришли в ярость. Один из насильников, Ж.Т., схватил женщину и стал бить ее по лицу. Н.К. стала сопротивляться, тогда к собутыльнику присоединился Б.С. Избив женщину до потери сознания, мужчины оттащили ее в укромное место и по очереди стали насиловать. От боли она очнулась и стала звать на помощь. Но на нее обрушился град ударов, отчего жертва опять потеряла сознание.

Насильники вновь принялись за свое гнусное дело. Удовлетворив свои сексуальные потребности, собутыльники решили скрыть факты преступления. Но, видимо, животные в мужском обличье настолько были деградированы, что им лишь пришло в голову засунуть стеклянную бутылку из-под пива в половой орган бедной женщины. А чтобы жертва молчала, избили ее до смерти.

В ходе судебных заседаний муж погибшей сообщил, что в день смерти его жена вышла в магазин и оставила телефон дома. Он рассказал, что лишь на следующий день после пропажи нашел ее тело в морге.

"Когда я приехал в Национальный госпиталь искать супругу, мне сообщили, что к ним поступила одна женщина после ДТП, но ее перевели в БНИЦТО. Однако там ее не обнаружил. По записи с видеокамер я видел, что она самостоятельно ходит. После этого на следующий день я написал заявление в Ленинское РУВД. Потом сотрудники милиции показали мне фото трупа женщины, мы поехали в морг, я опознал свою супругу. По подозрению в совершении данного преступления задержали Ж.Т. и Б.С.", - пояснил в суде муж убитой.

В ходе судебного заседания подсудимый Ж.Т. частично признал свою вину, однако отказался от показаний, данных на следствии.

"Я дал показания под давлением милиции. 10 марта я получил не ту зарплату, на которую рассчитывал. Выйдя с работы, поехал в микрорайон Достук, по дороге домой зашел в магазин, купил "стаканчик" водки. Потом вместе со своим дядей Б.С. вышел в магазин, мы выпили там и вернулись домой. После вместе со своим родственником мы вышли на улицу под предлогом, что оплатим счета за электроэнергию. Ближе к полуночи зашли в магазин, купили две бутылки пива. По дороге домой остановились у ближайшего дома, стали выпивать. Навстречу шла женщина с пакетом и спиртным в руках. Мы подозвали ее, вместе с ней стали выпивать, она захмелела. Я хотел с ней первым вступить в сексуальный контакт, но та отказалась, тогда сексом с ней занялся дядя. Я приревновал ее и два-три раза ударил. После всего произошедшего мы ушли. Мы не били и не собирались убивать. На следующее утро только узнали, что ее нашли мертвой", - дал свои показания Ж.Т.

Его дядя Б.С. также частично признал свою вину. С его слов, он также не бил и не убивал женщину. Подсудимый сообщил, что в тот день был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Допрошенный в суде эксперт сообщил, что, согласно заключению экспертизы, сперма, обнаруженная в организме умершей, совпадает с анализами, взятыми у подсудимых.

В суде врач БНИЦТО рассказал, что днем женщину привезли в больницу после ДТП.

"Она была в сознании, на вопросы отвечала четко. Сообщила, что ее сбила машина и у нее болит поясница. Дали ей направление на рентген задней части тела, однако та так и не пришла делать снимок", - сказал свидетель.

В итоге председательствующий на процессе судья Эмиль Каипов признал обоих подсудимых виновными в совершении особо тяжкого преступления по статьям "Убийство" и "Насильственные действия сексуального характера". Оба они приговорены к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Однако, не согласившись с приговором, как уточнил прокурор Бакыт Доктурбеков, подсудимые обжаловали его в вышестоящей инстанции.