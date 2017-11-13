Погода
$ 69.74 - 69.93
€ 81.35 - 81.70

Реформа системы дорожной безопасности в КР состоит из 103 пунктов

299  0
ВБ

Сапар Исаков сегодня, 13 ноября, проверил исполнение плана по реформе системы дорожной безопасности. Комплекс мер состоит из шести основных блоков, в которых предусмотрено 103 пункта, включающих в себя реализацию 148 мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения.

"Все запланированные мероприятия нацелены на улучшение дорожной безопасности. Однако реализация плана идет медленными темпами. В связи с этим я провел экстренное совещание, где упразднил Главное управление патрульной милиции. Это не смена вывесок, это инструмент, с помощью которого мы должны открыто и через конкурс набрать качественно новых сотрудников. Также мы укрепили вертикаль подчинения в данном ведомстве. Это процедурный шаг, необходимый для улучшения управления системой дорожной безопасности", - отметил премьер-министр в начале совещания.

"Все мероприятия должны быть исполнены в срок, за неисполнение плана будут рассмотрены меры ответственности вплоть до увольнения. Особое внимание необходимо уделить автоматизации процессов, набору сотрудников, проекту "Умный город", информационным мероприятиям", - сказал Сапар Исаков.

Далее глава правительства обсудил исполнение каждого из 103 пунктов плана согласно постановлению правительства Кыргызской Республики № 546 от 30 августа 2017 года.

URL: http://www.vb.kg/369498
Теги:
ПДД, Сапар Исаков
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  