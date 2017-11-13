Реформа системы дорожной безопасности в КР состоит из 103 пунктов

Сапар Исаков сегодня, 13 ноября, проверил исполнение плана по реформе системы дорожной безопасности. Комплекс мер состоит из шести основных блоков, в которых предусмотрено 103 пункта, включающих в себя реализацию 148 мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения.

"Все запланированные мероприятия нацелены на улучшение дорожной безопасности. Однако реализация плана идет медленными темпами. В связи с этим я провел экстренное совещание, где упразднил Главное управление патрульной милиции. Это не смена вывесок, это инструмент, с помощью которого мы должны открыто и через конкурс набрать качественно новых сотрудников. Также мы укрепили вертикаль подчинения в данном ведомстве. Это процедурный шаг, необходимый для улучшения управления системой дорожной безопасности", - отметил премьер-министр в начале совещания.

"Все мероприятия должны быть исполнены в срок, за неисполнение плана будут рассмотрены меры ответственности вплоть до увольнения. Особое внимание необходимо уделить автоматизации процессов, набору сотрудников, проекту "Умный город", информационным мероприятиям", - сказал Сапар Исаков.

Далее глава правительства обсудил исполнение каждого из 103 пунктов плана согласно постановлению правительства Кыргызской Республики № 546 от 30 августа 2017 года.