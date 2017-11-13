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Клуб любителей тенниса "9 рота" скорбит в связи с утратой Улана Чолпонбаева

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11 ноября мы понесли невосполнимую утрату. На 41-м году жизни от нас ушёл наш Друг и Брат Улан Чолпонбаев. Невозможно представить наши дружеские встречи без его искромётного юмора, остроумия, нескончаемой и созидательной энергии. Такие его качества, как активность и жизнерадостность, предприимчивость и целеустремлённость, были для нас примером. Он навсегда останется в наших сердцах.

Мы искренне соболезнуем всей его семье. Помним, скорбим вместе с родными и близкими.

Клуб любителей тенниса "9 рота".

URL: http://www.vb.kg/369499
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#MegaCom
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