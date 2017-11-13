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В Бишкеке россиянин покончил с собой, спрыгнув с окна 9-го этажа

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Родион Решетов

В Бишкеке 27-летний гражданин России покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с окна 9-го этажа. Информацию об этом "ВБ" подтвердили в пресс-службе столичного ГУВД.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел вчера, 12 ноября, на проспекте Айтматова. Сообщение о происшедшем в дежурную часть поступило в 17.15. Отмечается, что в квартире, из которой выпрыгнул молодой человек, была обнаружена предсмертная записка.

В настоящее время не разглашается, что погибший написал в своем послании. Сейчас продолжается расследование. В ГУВД отметили, что подробная информация будет сообщена позднее.

URL: http://www.vb.kg/369500
Теги:
ГУВД, суицид
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