На столичных улицах продолжаются посадки крупномерных саженцев

В минувшие выходные состоялись очередные посадки крупномерных деревьев с закрытой корневой системой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

На этот раз мероприятие по посадкам саженцев прошло на двух улицах. Было посажено 100 лип мелколистной на улице Профсоюзной от Кустанайской до Патриса Лумумбы. Также работы по озеленению продолжены на улице Масалиева от проспекта Ч. Айтматова в сторону улицы Бакаева. На этом отрезке улицы посажен 81 можжевельник и 37 лип.

В субботнике приняли участие 80 человек – горожане и сотрудники Ленинской районной администрации во главе с акимом Нурдином Тынаевым.

Муниципальное предприятие "Зеленстрой" было обеспечено всем необходимым инвентарем и материалами для посадок. Агрономы предприятия показали, как правильно сажать деревья, и рассказали об особенностях посадок. Для полива зеленых насаждений сооружена оросительная система и установлена ирригационная сеть.

МП "Зеленстрой" начал работы по подготовке к посадкам саженцев на улице Профсоюзной (от Фучика до Кустанайской) неделю назад. Общая протяженность озеленяемой территории составляет 3 тысячи 500 метров. На разделительной полосе на площади 28 тысяч кв. метров были выполнены работы по планировке почвы. Здесь планируется посадить 500 крупномерных саженцев (250 лип и 250 сосен) аллейным методом. На южной и северной сторонах улицы будет проведена планировка почвы на площади 9 тысяч 100 кв. метров. Работы по посадке саженцев будут длиться до конца ноября этого года.