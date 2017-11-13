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В Иссык-Кульской области BMW врезался в дерево. Погибли три человека

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Родион Решетов

Сегодня, 13 ноября, примерно в 5.40 между селами Ананьево и Жаркынбаево произошло ДТП. Об этом "ВБ" сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

По данным милиции, водитель автомашины марки БМВ не справился с управлением, и вылетев, с дороги врезался в дерево.

В результате столкновения на месте погибли три человека - двое пассажиров в возрасте 27-ми и 29-ти лет, а также 25-летний водитель, уроженец Джалал-Абадской области.

В настоящее время по данному факту назначен ряб экспертиз. Автомашина поставлена на штрафстоянку, ведется следствие.

URL: http://www.vb.kg/369502
Теги:
ДТП, Иссык-Кульская область, погибшие, УВД
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