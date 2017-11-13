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В Иссык-Кульской области "Нива" врезалась в "Жигули". Есть погибшие

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Родион Решетов

В минувшие выходные, 12 ноября, в селе Кызыл-Суу Иссык-Кульской области произошло ДТП. Автомашина марки "Нива" врезалась в автомобиль ВАЗ 2107. Об этом "ВБ" сообщили в областном УВД.

Отмечается, что внедорожник выехал на полосу встречного движения. В "Ниве" находился только водитель, по данным милиции, он скончался от полученных травм. Погибшим оказался 66-летний местный житель. Пострадавшими в "Жигули" оказались 25-летний водитель и еще один пассажир. Оба были госпитализированы в Джеты-Огузскую больницу.

В настоящее время по данному факту назначен ряд экспертиз, ведется следствие.

URL: http://www.vb.kg/369503
Теги:
ДТП, Иссык-Кульская область, УВД
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