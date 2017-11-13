"Востокэлектро" намерено закупить на кредитные средства "умные счетчики"

Сегодня, 13 ноября, депутаты комитета по бюджету и финансам одобрили в первом чтении кредитное соглашение между правительством КР и Европейским банком реконструкции и развития.

Как стало известно на заседании, сумма соглашения - 4 миллиона евро, из которых 2 миллиона - кредит и 2 миллиона выдается в качестве гранта.

На эти средства будут реабилитировать "Востокэлектро", а также закупать "умные счетчики".

По словам главы энергокомпании, с помощью данной техники эффективность повысится на 47 млн сомов. "Для республиканского бюджета не будет нагрузки, "Востокэлектро" способен полностью погасить долг", - добавил он.

По итогам обсуждения депутаты одобрили проект соглашения в первом чтении.