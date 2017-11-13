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На проведение третьих Игр кочевников планируют выделить 307,2 млн сомов

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Гулиза Авазова

На проведение третьих Всемирных игр кочевников из республиканского бюджета рассматривается 307,2 млн сомов. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

В настоящее время комитет рассматривает республиканский бюджет Кыргызской Республики на 2018 год и прогноз на 2019-2020 годы.

Отметим, Всемирные игры кочевников решено проводить каждые два года. Следующие игры пройдут в 2018 году. Средства уйдут на проведение состязаний, культурного мероприятия в рамках игр, а также на призовой фонд.

Также Касымалиев сообщил, что 300 млн будет выделено на проведение 90-летия Чынгыза Айтматова.

URL: http://www.vb.kg/369510
Теги:
Министерство финансов, парламент, Всемирные игры кочевников
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