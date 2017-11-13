На проведение третьих Игр кочевников планируют выделить 307,2 млн сомов

На проведение третьих Всемирных игр кочевников из республиканского бюджета рассматривается 307,2 млн сомов. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

В настоящее время комитет рассматривает республиканский бюджет Кыргызской Республики на 2018 год и прогноз на 2019-2020 годы.

Отметим, Всемирные игры кочевников решено проводить каждые два года. Следующие игры пройдут в 2018 году. Средства уйдут на проведение состязаний, культурного мероприятия в рамках игр, а также на призовой фонд.

Также Касымалиев сообщил, что 300 млн будет выделено на проведение 90-летия Чынгыза Айтматова.