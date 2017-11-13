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Испытано на себе. Я стою у ресторана: замуж – поздно, сдохнуть – рано!

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Виктория Куренева

Статистика "кричит": "В современном обществе института брака не существует!". Так и хочется возразить в ответ: статистика, ты устарела. Нынче уже практически нет отношений между мужчиной и женщиной.

Причин тому много. Сразу отбросим в сторону "нетрадиционалов", алко- и наркозависимых. Тут все понятно. "Оставшихся в живых", ну, тех, кого еще можно использовать по назначению, днем с огнем не сыщешь. Хотя…

Свернутые шеи

Вот где, скажите, женщина, так сказать, бальзаковского возраста может познакомиться с мужчиной? Важно(!): не для замужества, а, чтобы, например, в театр сходить. А нигде. Потому как современных мужиков стольких же лет теперь даже молоденькие девушки не интересуют. Об этом говорит та же статистика. И это очевидно. Полстраны хорошеньких и умных барышень не замужем. И это, прямо скажем, беда.

Хотя и тут не без исключения. Существуют такие тетушки, которые сильно удивляются тому, что в этом мире трудно встретить мужчину своей мечты.

"Да я только выйду из подъезда на улицу, все мужики мне вслед шеи сворачивают", - утверждают счастливицы.

Нет, может быть, они и сворачивают, но дальше дело не идет. И мало ли что он тебе вслед подумал. Может, дурой старой назвал.

Выслушивая разговоры подруг и знакомых о том, что подцепить мужика негде, я вспомнила крылатую фразу: "Каждый человек – кузнец своего счастья". И пошла его ковать средь бела дня на Дзержинку.

Шарахнулся, как черт от ладана

Понимаю, выбор места странный. Но я руководствовалась тем, что в осенний теплый день какой-нибудь мужчина средних лет в обеденный перерыв захочет прогуляться по желтой опавшей листве и поискать глазами милую, привлекательную женщину для… похода в театр. А я тут как тут.

Однако каково было мое разочарование, когда, давая круги по бульвару в течение часа, мне встречались только мамочки с детками, старушки и дедушки с палками для скандинавской ходьбы. Нет, может быть, я и предложила бы какому-нибудь деду поход в театр, а палки куда девать? В гардероб что ли?

И вдруг! На одной из скамеек сидит импозантный мужчина с портфелем. Прямиком к нему. Иду, улыбаюсь, бедрами покачиваю. Присаживаюсь, ногу на ногу. Тут он как вскочит, и почти бегом вниз по бульвару. Ну, знаете ли, такой реакции на себя я не ожидала.

Сижу разобиженная, но надежды не теряю. Десять минут. Опять старушка. Двадцать – скандинавские палки прошеркали. Нет, думаю, под лежачий камень вода не течет. Надо действовать, но сначала подзаправиться кофе.

Женщина, я не танцую

Передвижная кофейня – это удобно. Купил стаканчик и идешь по улице, капучино попиваешь, по сторонам поглядываешь. Опаньки! В нашем поле зрения появляется новый объект. И даже лучше прежнего. Тоже, видать, кофеман.

Подхожу, он меня в упор не видит. В ушах наушники, глаза в мобилке. Стою, пританцовываю. Ноль эмоций. Пришлось его руки слегка коснуться, чтоб привлечь внимание. От эсэмэсок оторвался, смотрит на меня вопросительно. А я ему:

- Молодой человек, можно вас на два слова?

Согласился. Говорю:

- А меня Вика зовут. Тут такое дело, есть два билета в театр, а сходить не с кем. Не составите ли мне компанию?

Мужик аж заикаться стал. Глазами захлопал, руками задергал:

- Нет! У меня времени сегодня не будет, - как-то неуверенно сымпровизировал он. Я не отступаю, говорю:

- Ну, можно в другой день.

- У меня очень-очень плотный график, - отвечает.

- Жаль, - без особого расстройства, - закончила я наш диалог.

Пошла дальше, солнцем палимая.

Двое на скамейке

Уже почти отчаялась. А что делать? Надо ведь той бабе, на которую все шеи сворачивают, доказать, что и я не лыком шита, что могу даже днем и без огня мужика для похода в театр найти. Таки доказала, и даже ее переплюнула.

Вот они сидят, двое сыновей кавказского народа. Щебечут. Подставляют лица мягкому осеннему солнцу. Ну, я свой монолог про театр повторила. Для убедительности билеты показала. Удивление. Пауза. А потом… Наша беседа вполне себе перешла в человеческое русло.

Вот только заминочка вышла - билета два, а нас трое. И тогда младший из горцев любезно предоставил возможность старшему сопроводить меня на спектакль. Ну а потом я раскрыла им карты. Однако ребята уже не могли остановиться. Впрочем, это уже совсем другая история.

P.S.

Дорогие мужчины! Не бойтесь женщин, не шарахайтесь от нас. Если мы вас приглашаем в театр, то это означает "театр", а не загс. А быть может, сидя в партере, вы поймете, что это именно та женщина, которую вы искали всю жизнь. И не торчите по домам да ресторанам. Научитесь смотреть по сторонам и идите на нашу добрую старую Дзержинку. Там гуляет много очаровательных девушек и женщин.

URL: http://www.vb.kg/369511
Теги:
загс, любовь, парк
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