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За 26 лет на промышленность было выделено всего $118 млн из внешних займов

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Гулиза Авазова

За годы независимости всего $118 млн из заимствованных средств извне было направлено на развитие промышленности. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщил депутат Улан Примов на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

Как уточняется, остальные средства были направлены на развитие инфраструктуры, энергетику, а также на строительство дорог.

После он спросил у членов правительства, сколько процентов эта сумма составляет от всего внешнего долга страны за время независимости. Однако точных цифр никто не смог назвать.

На что депутат возмутился тем, как за $118 млн может развиваться промышленность всей страны. Вместе с этим он предложил правительству решить вопрос с деструктуризацией внешнего долга, чтобы использовать высвобожденные средства на развитие промышленного сектора.

Отметим, сегодня комитет рассмотрел республиканский бюджет Кыргызской Республики на 2018 год и прогноз на 2019-2020 годы.

URL: http://www.vb.kg/369512
Теги:
долг
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