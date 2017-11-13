За 26 лет на промышленность было выделено всего $118 млн из внешних займов

За годы независимости всего $118 млн из заимствованных средств извне было направлено на развитие промышленности. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщил депутат Улан Примов на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

Как уточняется, остальные средства были направлены на развитие инфраструктуры, энергетику, а также на строительство дорог.

После он спросил у членов правительства, сколько процентов эта сумма составляет от всего внешнего долга страны за время независимости. Однако точных цифр никто не смог назвать.

На что депутат возмутился тем, как за $118 млн может развиваться промышленность всей страны. Вместе с этим он предложил правительству решить вопрос с деструктуризацией внешнего долга, чтобы использовать высвобожденные средства на развитие промышленного сектора.

Отметим, сегодня комитет рассмотрел республиканский бюджет Кыргызской Республики на 2018 год и прогноз на 2019-2020 годы.