Водители общественного транспорта в Бишкеке нарушают ПДД (видео)

Водители общественного транспорта в Бишкеке нарушают правила дорожного движения и создают проблемы для других водителей.

Видео неправильного выезда в поворот маршрутного такси и остановки троллейбуса прислал читатель "ВБ".

На видео видно, как водитель одного из маршруток вместо того, чтобы заранее подготовиться к повороту и выехать на крайнюю первую полосу дороги, делает резкий поворот на углу.

Также троллейбус должен был подъехать к остановке, но он останавливается прямо на полосе дороги, не доезжая до остановки.

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