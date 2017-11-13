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Водители общественного транспорта в Бишкеке нарушают ПДД (видео)

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Водители общественного транспорта в Бишкеке нарушают правила дорожного движения и создают проблемы для других водителей.

Видео неправильного выезда в поворот маршрутного такси и остановки троллейбуса прислал читатель "ВБ".

На видео видно, как водитель одного из маршруток вместо того, чтобы заранее подготовиться к повороту и выехать на крайнюю первую полосу дороги, делает резкий поворот на углу.

Также троллейбус должен был подъехать к остановке, но он останавливается прямо на полосе дороги, не доезжая до остановки.

Не будьте просто потребителями информации, будьте участниками событий вместе с "ВБ". Присылайте фото, видео с места событий на Whatsapp 0555 019 363.

URL: http://www.vb.kg/369513
Теги:
ДТП
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Комментарии
zlatan ibragimovich
13.11.2017, 15:49
Карма: 0
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Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 3

Для нашего мыркстана это норма , не заморачивайтесь ! а кто штрафовать то будет если ПМ такие же барашки которые ни чего не знают ! 

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