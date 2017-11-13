Погода
$ 69.74 - 69.93
€ 81.35 - 81.70

В армии США разрешили служить людям с проблемной психикой

194  0
www

Армия США отныне может принимать в свои ряды новобранцев с различными психическими проблемами, сообщают "Известия".

В ряды американских военных также будут принимать людей, имевших проблемы с алкоголем и наркотиками, страдавших депрессией. Также разрешат служить тем, кто когда-либо занимался самоповреждением без суицидальных намерений.

Как уточняет издание, решение было принято еще в августе, но публично о нем не заявлялось. По данным журналистов, новые правила связаны с тем, что к сентябрю 2018 года американской армии необходимо рекрутировать 80 тысяч новобранцев. Такое распоряжение дал президент США Дональд Трамп, который намерен расширить борьбу с террористическими группировками.

Когда было необходимо набрать 69 тысяч новобранцев, в США разрешили призывать в армию молодых людей, ранее употреблявших марихуану и тех, кто показал плохие результаты на вступительных испытаниях.

Летом 2017 года стало известно, что российская армия переходит на электронные паспорта.

URL: http://www.vb.kg/369514
Теги:
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  