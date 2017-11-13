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Правительство ищет инвесторов на реализацию проекта "Безопасный город"

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Гулиза Авазова

Правительство намерено найти инвесторов на реализацию проекта "Безопасный город". Об этом сегодня, 13 ноября, сообщил первый вице-премьер-министр страны Толкунбек Абдыгулов на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

По его словам, есть два пути реализации проекта - выделить средства из бюджета или найти спонсоров. "Мы сейчас прорабатываем второй вариант - с потенциальными инвесторами. Сейчас рассматриваем расчеты, сколько лет инвестор будет использовать и на каких условиях", - добавил он.

В свою очередь депутат Уланбек Примов отметил, что уже давно пора остановиться и сделать выбор, чтобы реализовать проект "Безопасный город". По его словам, эпопея с инвесторами длится аж с 2012 года, и нет конца поиску. А в это время на дорогах гибнут люди.

Отметим, в настоящее время комитет рассматривает республиканский бюджет Кыргызской Республики на 2018 год и прогноз на 2019-2020 годы.

URL: http://www.vb.kg/369515
Теги:
ДТП, ПДД, безопасность
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