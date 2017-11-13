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Расследовать дело с упавшей плитой взялась Госэкотехинспекция

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Алексей Тимаев

Госэкотехинспекция КР создала комиссию по изучению обстоятельств ЧП в селе Ново-Павловка Сокулукского района. Об этом "ВБ" сообщили в инспекции.

"Наши специалисты уже выехали на место, где проведут детальную проверку строящегося объекта. Как оказалось, рядом с жилым домом проводилось строительство еще одного двухэтажного здания. По нашей информации, возможно, бетонная плита была некачественной и, переломившись пополам, рухнула с крана на жилой дом. В любом случае проверим, соблюдались ли правила техники безопасности и охрана труда при строительстве", - рассказал заведующий отделом архитектурного строительного надзора Айбек Джузумалиев.

Напомним, в населенном пункте 11 ноября бетонная плита сорвалась с крана на крышу жилого дома. В результате погиб один человек, трое оказались в больнице.

URL: http://www.vb.kg/369517
Теги:
строительство, Чуйская область
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