Расследовать дело с упавшей плитой взялась Госэкотехинспекция

Госэкотехинспекция КР создала комиссию по изучению обстоятельств ЧП в селе Ново-Павловка Сокулукского района. Об этом "ВБ" сообщили в инспекции.

"Наши специалисты уже выехали на место, где проведут детальную проверку строящегося объекта. Как оказалось, рядом с жилым домом проводилось строительство еще одного двухэтажного здания. По нашей информации, возможно, бетонная плита была некачественной и, переломившись пополам, рухнула с крана на жилой дом. В любом случае проверим, соблюдались ли правила техники безопасности и охрана труда при строительстве", - рассказал заведующий отделом архитектурного строительного надзора Айбек Джузумалиев.

Напомним, в населенном пункте 11 ноября бетонная плита сорвалась с крана на крышу жилого дома. В результате погиб один человек, трое оказались в больнице.