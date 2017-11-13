На пилотные проекты "Таза Коома" будет выделен миллиард сомов

На реализацию проекта "Таза Коом" на следующий год рассматривается миллиард сомов из республиканского бюджета. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

В ходе заседания депутат Уланбек Примов поинтересовался, хватит ли этих средств на реализацию "Таза Коома".

Первый вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов ответил, что этих средств не хватит на реализацию всего проекта. Они будут потрачены только на первый этап, в частности, на реализацию пилотных проектов.

Из миллиарда сомов 500 миллионов будет потрачено на налоговую службу, на оснащение, чтобы сделать его цифровым. "Будет электронное прослеживание в том числе и счёта, оплаты и склада", - добавил он.

По словам Абдыгулова, оставшиеся 500 миллионов сомов будут потрачены на пилотные проекты в других ведомствах.