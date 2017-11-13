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20 общественных приемных проводят анализ межэтнической ситуации в КР

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ВБ

Алмазбек Атамбаев сегодня, 13 ноября, принял директора государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР Бахтияра Салиева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи глава государства был проинформирован об итогах реализации Концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений в КР на 2013-2017 годы.

Бахтияр Салиев сообщил, что работа в рамках реализации концепции направлена на обеспечение национального единства через совершенствование межэтнических отношений, сохранение культурного и этнического многообразия народа Кыргызстана.

"Эти принципы будут сохранены и продолжены в стратегии устойчивого развития страны на 2018-2040 годы", - сказал он.

Салиев также отметил, что в госагентстве работает мониторинговый центр, в котором проводится анализ межэтнической ситуации на основе информации, поступающей из 20 общественных приемных, расположенных во всех регионах страны. При поддержке международных организаций реализованы инфраструктурные проекты, проведено более 4 тысяч мероприятий по раннему предупреждению конфликтов.

Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что нужно продолжать работу по укреплению национального единства, консолидации общества.

"Единство народа Кыргызстана является важнейшим условием стабильного и успешного развития страны", - заключил глава государства.

URL: http://www.vb.kg/369520
Теги:
Алмазбек Атамбаев, межэтнический конфликт
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