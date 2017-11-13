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Из-за ситуации на границе с РК госказна может недополучить 2,5 млрд сомов

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Гулиза Авазова

Министерство финансов Кыргызстана прогнозирует недопоступление средств в республиканский бюджет из-за ситуации на границе с Казахстаном. Об этом стало известно сегодня, 13 ноября, на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

Как сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев, правительство готовит пути решения из-за возможного увеличения рисков.

В частности, риск возможен по линии таможенной службы, в которую на 2017 год заложено поступление на 1,8 млрд сомов, однако в настоящее время есть вероятность недопоступления до 500 млн сомов, по линии налоговой службы - около 2 млрд сомов.

Также министр отметил, что есть риски и по международным финансовым организациям.

Отметим, сегодня комитет рассмотрел республиканский бюджет Кыргызской Республики на 2018 год и прогноз на 2019-2020 годы.

URL: http://www.vb.kg/369521
Теги:
бюджет, парламент, деньги
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Комментарии
sarishkin jva
13.11.2017, 13:14
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Комментариев: 28

вот такие вот "доброжелательный "у нас  сосед ,который не хочет признать правду и ссылается на глупые отмазки то у них профдень то выборы ,а теперь вот на каких то непонятных соцфейков ссылаются слушайте елбасы ей богу смешно может хватит уже нести всякую ахинею ведь все что не делается может обернутся бумерангом вот к примеру и мы можем сказать что воды нет ищите сами мм?!

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Джумабек Суйеркулов
13.11.2017, 13:29
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Комментариев: 111

Что несем убытки понятно,а что предпринимается конкретно?

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sarishkin jva
13.11.2017, 14:12
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Комментариев: 28

Елбасытопит ЕАЭС. В южном Казахстане растут цены на продовольствиеПолитическая блокада, устроенная Кыргызстану Астаной, больно бьет по жителям южного Казахстана - они лишились возможности приобретать

доступные товары из Кыргызстана.Если сравнить цены в Алматы и Бишкеке, то в соседней республике даже граждане среднего достатка могут позволить себе питаться только китайскими окорочками и завезенным оттуда же рисом. Все остальные доходы съедают налоги и высокие тарифы на коммунальные услуги. Такую плату граждане Казахстана вносят на содержание Елбасы, обслуживающего его персонала и содержание приближенных к телу олигархов. Видимо, другого пути попадания Казахстана в число 50 самых развивающихся и передовых стран планеты не существует.Устроив экономическую блокаду Кыргызстану, руководство

Казахстана поставило под удар миллионы своих сограждан, которые имели возможность приобретать дешевое и качественное продовольствие, производимое в нашей республике. Это молочная продукция, мясо и рыба. Цены на эти товары в южном Казахстане со времени обострения ситуации на границе выросли в среднем

на 30 процентов, и это еще не предел. Если в кратчайшие сроки не будет найден выход из кризисный ситуации, то дефицит основных продуктов питания и рост цен на них станет для Астаны серьезной проблемой.

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