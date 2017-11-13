Из-за ситуации на границе с РК госказна может недополучить 2,5 млрд сомов

Министерство финансов Кыргызстана прогнозирует недопоступление средств в республиканский бюджет из-за ситуации на границе с Казахстаном. Об этом стало известно сегодня, 13 ноября, на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

Как сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев, правительство готовит пути решения из-за возможного увеличения рисков.

В частности, риск возможен по линии таможенной службы, в которую на 2017 год заложено поступление на 1,8 млрд сомов, однако в настоящее время есть вероятность недопоступления до 500 млн сомов, по линии налоговой службы - около 2 млрд сомов.

Также министр отметил, что есть риски и по международным финансовым организациям.

Отметим, сегодня комитет рассмотрел республиканский бюджет Кыргызской Республики на 2018 год и прогноз на 2019-2020 годы.