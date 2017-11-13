Погода
$ 69.74 - 69.93
€ 81.35 - 81.70

Экс-судья Ошского горсуда незаконно присвоил участок гражданину

230  0
Аида Джумашева

Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судьи Ошского городского суда Т. Дж. и других лиц по статьям "Злоупотребление должностным положением", "Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления" и "Мошенничество" Уголовного кодекса КР. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Уточняется, что в апреле 2013 года мэрией города Оша предоставлен земельный участок площадью 148 кв. метров во временное пользование на 3 года гражданину К.Б. Однако К.Б., получив землю под размещение временного торгового павильона в легких конструкциях, самовольно расширил площадь до 515 кв. метров и построил там объект капитального строительства в виде кафе-столовой. После чего К.Б., зная, что не имеет права на данную собственность, подал иск о признании за ним этого права частной собственности.

4 ноября 2013 года по результатам судебного рассмотрения судья Ошского городского суда Дж.Т. незаконно удовлетворил исковое заявление К.Б, признав за ним право частной собственности на здание нежилого помещения. На основании данного решения местным регистрационным органом К.Б. был выдан государственный акт о праве частной собственности. В последующем К.Б. продал объект гражданке И.Б. за 3 млн 640 тыс. сомов.

10 ноября 2015 года УМС южной столицы обжаловало данное решение. Вторая инстанция отменила предыдущее постановление и направила дело в тот же суд на новое рассмотрение.

9 июня 2016 года определением Ошского городского суда исковое заявление К.Б. оставлено без рассмотрения.

Таким образом, бывший судья Ошского городского суда своим решением провел неправомерное отчуждение муниципальной земли.

В настоящее время ведется следствие.

URL: http://www.vb.kg/369522
Теги:
Генеральная прокуратура, Ош, суд, уголовная ответственность
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  