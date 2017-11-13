Опрос "ВБ": Какой должна быть средняя заработная плата в Кыргызстане?

Обязательные расходы: Аренда 1 комнатной квартиры – 15000 сом.Коммунальные услуги, электроэнергия – 1500 сом (в среднем,без учета различий «зима-лето»)Питание – 300 сом в день на человека – 18000 сом.Проезд – 1200 сом минимум.Одежда, обувь – 3000 сом в среднемРазвлечения – 2000 сомИТОГО – 40 700 сом
Т.е. молодой семье нужно минимум 41 тыс. сом в месяц, чтобы просто иметь крышу над головой, питаться и быть одетыми. Муж и жена должны зарабатывать минимум по 20 тыс. сом.
Теперь представим, что эта семья ежемесячно откладывает по 200 долларов, чтобы через 10 лет купить себе дом за 25 тыс. $. В этом случае каждый член семьи должен зарабатывать уже по 27 тыс. сом.
Если добавить помощь родителям, родственникам, тои, праздники, то и 30 тыс. сом будет маловато.
Таким образом, для нормального существования нужно зарабатывать где-то по 40 тыс. сом.