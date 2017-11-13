Опрос "ВБ": Какой должна быть средняя заработная плата в Кыргызстане?

Коммунальные платежи, продукты питания, одежда, транспортные затраты. Как уложиться в эти статьи обязательных расходов, получая заработную плату в госучреждении, причем не на руководящих постах?

Умерив плотские аппетиты, можно прожить на 7 тысяч сомов в месяц, полагают некоторые горожане. Большая часть опрошенных считают, что зарплата в 15–20 тысяч сомов в месяц для госслужащих - предел мечтаний.

Другие уверены, что 50 тысяч сомов - достойная оплата труда одного человека. На эту сумму можно прожить без шика, тратя средства лишь на первостепенные потребности и нужды.

В марте 2017 года номинальная заработная плата в Кыргызстане составила 14 тыс. 203 сома (без учета малых предприятий). В Бишкеке размер номинальной средней зарплаты достиг 18 тыс. 449 сомов. Данные Национального статистического комитета

Пенсионерам о таких средствах остается лишь мечтать. Пожилые люди надеются, что социальные пособия (2-5 тыс. сомов) поднимут хотя бы вдвое.

Между тем ранее сообщалось, по итогам третьего квартала 2017 года уровень прожиточного минимума в Кыргызстане составил 4 тыс. 855,15 сома. По сравнению с аналогичным периодом 2016-го данный показатель вырос на 2,9% (+137 сомов).