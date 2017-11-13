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Опрос "ВБ": Какой должна быть средняя заработная плата в Кыргызстане?

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Алексей Тимаев

Коммунальные платежи, продукты питания, одежда, транспортные затраты. Как уложиться в эти статьи обязательных расходов, получая заработную плату в госучреждении, причем не на руководящих постах?

Умерив плотские аппетиты, можно прожить на 7 тысяч сомов в месяц, полагают некоторые горожане. Большая часть опрошенных считают, что зарплата в 15–20 тысяч сомов в месяц для госслужащих - предел мечтаний.

Другие уверены, что 50 тысяч сомов - достойная оплата труда одного человека. На эту сумму можно прожить без шика, тратя средства лишь на первостепенные потребности и нужды.

В марте 2017 года номинальная заработная плата в Кыргызстане составила 14 тыс. 203 сома (без учета малых предприятий). В Бишкеке размер номинальной средней зарплаты достиг 18 тыс. 449 сомов. Данные Национального статистического комитета

Пенсионерам о таких средствах остается лишь мечтать. Пожилые люди надеются, что социальные пособия (2-5 тыс. сомов) поднимут хотя бы вдвое.

Между тем ранее сообщалось, по итогам третьего квартала 2017 года уровень прожиточного минимума в Кыргызстане составил 4 тыс. 855,15 сома. По сравнению с аналогичным периодом 2016-го данный показатель вырос на 2,9% (+137 сомов).

URL: http://www.vb.kg/369524
Теги:
зарплата, опрос, пенсии
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Комментарии
Анарбек Алмазов
13.11.2017, 14:34
Карма: +34
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Плюсов: 105
Минусов: 71
Комментариев: 75

Обязательные расходы: Аренда 1 комнатной квартиры – 15000 сом.Коммунальные услуги, электроэнергия – 1500 сом (в среднем,без учета различий «зима-лето»)Питание – 300 сом в день на человека – 18000 сом.Проезд – 1200 сом минимум.Одежда, обувь – 3000 сом в среднемРазвлечения – 2000 сомИТОГО – 40 700 сом

Т.е. молодой семье нужно минимум 41 тыс. сом в месяц, чтобы просто иметь крышу над головой, питаться и быть одетыми. Муж и жена должны зарабатывать минимум по 20 тыс. сом.

Теперь представим, что эта семья ежемесячно откладывает по 200 долларов, чтобы через 10 лет купить себе дом за 25 тыс. $. В этом случае каждый член семьи должен зарабатывать уже по 27 тыс. сом.

Если добавить помощь родителям, родственникам, тои, праздники, то и 30 тыс. сом будет маловато.

Таким образом, для нормального существования нужно зарабатывать где-то по 40 тыс. сом. 

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Турат
13.11.2017, 15:32

Выше есть калькуляция чтобы существовать а не жить !!!!значит чтобы ПРОЖИТЬ в месяц работая и наслаждаясь жизнью зарплата в КГ должна быть 150 000 сомов это всего лишь 2 175 долларов США 

Смешно в Мире за день платят за номер в отеле такую цену.

Есть страны где зрп 35 тысч долларов.Интересно какова там ЖИЗНЬ......

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sarishkin jva
13.11.2017, 15:36
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Комментариев: 28

вместо того чтобы здесь сидеть и скафнить лучше бы шли и работали и будет вам нормальные деньги для проживания так что поднимаем свою пятую точку и идем пахать

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