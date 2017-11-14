В жилмассиве Дордой демонтирован склад из более 200 контейнеров

Управлением землепользования и строительства мэрии столицы при проведении инвентаризации в жилом массиве Дордой на улице Ибраимова с западной стороны выявлено 216 самовольно установленных контейнеров под складские помещения на муниципальной территории без соответствующих разрешительных документов.

В связи с чем со стороны городских властей выдано уведомление на имя администрации рынка "Дордой" о демонтаже. Владельцы крупной торговой точки в добровольном порядке передислоцировали свои контейнеры. В связи с чем освобождена муниципальная территория общей площадью 4 тыс. квадратных метров.

Данные мероприятия проводятся в целях предотвращения и пресечения незаконного строительства объектов на территории города Бишкек.