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В жилмассиве Дордой демонтирован склад из более 200 контейнеров

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ВБ

Управлением землепользования и строительства мэрии столицы при проведении инвентаризации в жилом массиве Дордой на улице Ибраимова с западной стороны выявлено 216 самовольно установленных контейнеров под складские помещения на муниципальной территории без соответствующих разрешительных документов.

В связи с чем со стороны городских властей выдано уведомление на имя администрации рынка "Дордой" о демонтаже. Владельцы крупной торговой точки в добровольном порядке передислоцировали свои контейнеры. В связи с чем освобождена муниципальная территория общей площадью 4 тыс. квадратных метров.

Данные мероприятия проводятся в целях предотвращения и пресечения незаконного строительства объектов на территории города Бишкек.

URL: http://www.vb.kg/369525
Теги:
Дордой, Бишкек
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