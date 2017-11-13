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В ЖК предложили узаконить две нормы, чтобы заработать 1,2 миллиарда

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Гулиза Авазова

В комитете по бюджету и финансам Жогорку Кенеша предложили узаконить две нормы, чтобы ежегодно в бюджет поступало 1,2 млрд сомов.

Депутат Зиядин Жамалдинов сегодня, 13 ноября, на заседании отметил, что первый путь поступления в бюджет - до 600 млн в год возможен путем увеличения пошлин на выдачу разрешений на работу иностранным гражданам.

Вторым вариантом является принятие законопроекта, согласно которому увеличивается пошлина на вывоз руды и концентратов с содержанием драгоценных металлов. Благодаря этому бюджет может пополниться также до 600 млн сомов.

Однако, по словам депутата, правительство выступило против данного законопроекта. "Мы не заинтересованы в этом", - заключил Жамалдинов.

Отметим, сегодня комитет рассмотрел республиканский бюджет Кыргызской Республики на 2018 год и прогноз на 2019-2020 годы.

URL: http://www.vb.kg/369526
Теги:
бюджет, парламент
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