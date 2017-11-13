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Совершивший ДТП со смертельным исходом помощник прокурора на свободе

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Аида Джумашева

Совершивший ДТП со смертельным исходом помощник прокурора Первомайского района Гульнары Акимбаевой Данияр Сейталиев находится под подпиской о невыезде. Об этом сегодня, 13 ноября, "ВБ" сообщили в канцелярии Токмакского городского суда.

Уточняется, что дело в производство суда поступило лишь неделю назад.

"Сейталиев находится под подпиской о невыезде. В настоящий момент проходят судебные заседания", - проинформировали в ведомстве.

В свою очередь в пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что сотрудник надзорного органа был уволен из органов прокуратуры.

Напомним, Сейталиев совершил ДТП со смертельным исходом в городе Токмаке в ночь с 17 на 18 июля. Известно, что он ехал из Иссык-Кульской области в Бишкек и по трассе столкнулся с автомобилем Honda Stream. В результате ДТП пять человек, находившихся в последнем авто, попали в территориальную больницу, где одна из пассажирок 1997 года рождения скончалась в реанимационном отделении. Водитель сбежал с места происшествия, но на следующее утро был задержан. При осмотре авто у сотрудника надзорного органа было найдено 25 приостановленных уголовных дел. После ДТП Генпрокуратура сообщала, что в отношении Сейталиева возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде ареста в СИЗО-1.

URL: http://www.vb.kg/369527
Теги:
Генеральная прокуратура, прокуратура, ДТП, суд, уголовная ответственность
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Комментарии
Нурик
13.11.2017, 16:08

Интересно почему генпрокуратура незаинтересован чтобы виновник сидел в СИЗО, сколько простых граждан сидят в СИЗО ожиданиях за такие же нарушения?! У него что есть "крыша" генпрокуратуре что-ли. Он во-первых скрылся с места преступления, во-вторых у него неуд. в делах прокуратуре. А его взяли да отпустили. ПРОДАЖНЫЕ СУДЬИ и ПРОКУРОРЫ, сколько вы бабла срубаете у населения! Одним словом это показатель как главные КОРРУПЦИОНЕРЫ из о всех "сил" борьются с КОРРУПЦИЕЙ! Смехотворное ситуация просто. 

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