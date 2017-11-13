7 и 8 ноября- праздничные дни. Комитет ЖК в двух чтениях поддержал поправки

Сегодня, 13 ноября, комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша сразу в двух чтениях поддержал поправки в Трудовой кодекс КР.

Отметим, в первом чтении депутаты долго спорили, так как по концепции документа предлагается исключить из перечня праздничных выходных дней 23 февраля, 5 мая и 7 ноября.

Однако затем стало известно, что изменения касаются только 7 и 8 ноября, которые будут считаться праздничными днями.

Такие поправки вносятся согласно указу президента страны Алмазбека Атамбаева, который объявил 7 и 8 ноября Днями истории и памяти предков.

Тем самым сегодня комитет поддержал во втором и третьем чтениях установление 7 и 8 ноября праздничными днями.