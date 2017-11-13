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Сын Айтматова пообещал Екатеринбургу поддержку КР в борьбе за ЭКСПО-2025

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Президент международного Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова, сын известного кыргызского и русского писателя Аскар Айтматов заявил о готовности общественных организаций Кыргызской Республики поддержать заявку на организацию ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Об этом сообщает uralinform.ru.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области, об этом Айтматов написал в официальном письме на имя главы региона Евгения Куйвашева.

"Убежден, что в Екатеринбурге есть все условия для проведения такого рода авторитетного мероприятия и готов оказать посильное содействие совместно с другими общественными организациями нашей страны в обеспечении поддержки со стороны Кыргызской Республики этой инициативы Российской Федерации", – заявил президент Иссык-Кульского форума.

Кроме того, Аскар Айтматов обсудил с и.о. министра международных и внешнеэкономических связей Андреем Соболевым перспективы культурного сотрудничества Свердловской области и Кыргызстане. В частности, речь шла об участии региона в организации 90-летнего юбилея знаменитого писателя, который состоится в 2018 году.

URL: http://www.vb.kg/369531
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