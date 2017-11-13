Минобразования намерено ограничить срок назначения директоров школ до 6 лет

Министерство образования намерено установить срок назначения директоров учебных заведений. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщил замминистра образования и науки Салидин Калдыбаев на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.

Отметим, депутаты рассматривают исполнение решения комитета "Об итогах работы рабочей группы комитета по изучению вопросов реализации и соблюдения законодательства Кыргызской Республики в области прав детей на образование".

Депутат Тазабек Икрамов отметил чрезмерный сбор денег с родителей и предложил сократить их. Также он возмутился, что директора школ занимают должности десятки лет. На что в Министерстве образования ответили, что ведомство внесет предложение правительству о назначении учителей на 6 лет.