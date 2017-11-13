На границе Кыргызстана развернули партию куриных яиц из Казахстана

32 тысячи десятков куриных яиц, предназначенных для рынка Кыргызстана, вернули казахским предпринимателям. На крупную партию продукции отсутствовали соответствующие ветеринарные документы, сообщила "ВБ" пресс-секретарь государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при правительстве КР Рахат Садырбекова.

Произошло это в минувшую субботу после полудня.

"320 тысяч 400 единиц яиц казахского предприятия "Жас Канат 2006" Кустанайской области направлялись для продажи в Кыргызстан, но были возвращены назад. На такую крупную партию продукции за пределами страны, где она была произведена, требуются сопроводительные документы, которые соответствуют требованиям ЕАЭС. В данном случае их не было", - сообщили в ведомстве.