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На границе Кыргызстана развернули партию куриных яиц из Казахстана

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Алексей Тимаев

32 тысячи десятков куриных яиц, предназначенных для рынка Кыргызстана, вернули казахским предпринимателям. На крупную партию продукции отсутствовали соответствующие ветеринарные документы, сообщила "ВБ" пресс-секретарь государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при правительстве КР Рахат Садырбекова.

Произошло это в минувшую субботу после полудня.

"320 тысяч 400 единиц яиц казахского предприятия "Жас Канат 2006" Кустанайской области направлялись для продажи в Кыргызстан, но были возвращены назад. На такую крупную партию продукции за пределами страны, где она была произведена, требуются сопроводительные документы, которые соответствуют требованиям ЕАЭС. В данном случае их не было", - сообщили в ведомстве.

URL: http://www.vb.kg/369537
Теги:
граница, Казахстан, Кыргызстан
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