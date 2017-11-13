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Кто следующий: Астана обвинила Россию в поставках некачественных продуктов

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За последнее время ухудшилось качество пищевой продукции, поставляемой в Казахстан из Кыргызстана и России. Об этом сегодня, 13 ноября, заявил глава комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Казахстана, главный санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает портал Eadaily.

"Отмечается тенденция ухудшения кыргызской продукции. Если в прошлом году не соответствовало 4% продукции, то уже в этом году - около 10%, то есть в два с половиной раза ухудшилось качество и безопасность кыргызской продукции", - сообщил Бекшин. Он напомнил, что ранее более 1500 видов продукции из Кыргызстана до вступления в ЕАЭС ежегодно декларировались и сертифицировались, однако позже ситуация изменилась. По итогам 2016 года, по информации главного санврача, количество сертифицируемой продукции снизилось до 242 позиций, а за десять месяцев текущего года - всего 126.

"То есть в 12 раз уменьшили декларирование продукции. Это говорит о том, что идет вал "серого", контрабандного ввоза. Например, в октябре под запрет попала продукция производителя колбасных изделий "РИХА", молочная продукция фирмы "Ак-Сут", сыр "Эмили" и товары кондитерского дома "Куликовский", - проинформировал глава комитета охраны общественного здоровья МЗ Казахстана. Он уточнил, что исследования, проведенные в октябре, показали, что 23,4% пищевой продукции и 44% товаров легкой промышленности из Кыргызстана не соответствуют показателям технических регламентов.

При этом Бекшин отметил, что больше всего товаров с плохими характеристиками на казахстанском рынке представлено производителями из Российской Федерации.

"Как вы знаете, из всего объема 52% несоответствующей продукции - это продукция из Российской Федерации. На втором месте по несоответствию - это Республика Кыргызстан. Естественно, у Российской Федерации несоизмеримо выше объем поставляемой продукции и, соответственно, выше (количество) отрицательных "находок", - отметил Бекшин.

Как сообщало EADaily, отношения между Астаной и Бишкеком, начиная с сентября, резко ухудшились. Кыргызстан обвинил соседнюю республику во вмешательстве в выборный процесс, в ответ Казахстан усилил контроль на границе с соседней республикой, что спровоцировало пробки на основных контрольно-пропускных пунктах.

Обе республики ищут новые поводы, чтобы задеть друг друга - Кыргызстан запретил ввоз и использование необогащенной муки из Казахстана. 27 октября Бишкек обвинил Астану во лжи и нарушении принципов сотрудничества ЕАЭС.

Как становится ясно из последних заявлений Астаны, теперь на фоне неутихающей коллизии с Кыргызстаном у Казахстана появились претензии и к российским товаропроизводителям.

URL: http://www.vb.kg/369539
Теги:
Казахстан, контрабанда, Россия
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Комментарии
sarishkin jva
13.11.2017, 16:58
Карма: +14
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Плюсов: 17
Минусов: 3
Комментариев: 28

СейчасАстана душит экономику территориально

меньшей станы, несмотря на обязательства

в ЕАЭС. На западе внимательно наблюдают

за развитием событий в этой сфере, и

рано или поздно ей наверняка воспользуются,

чтобы поглубже вбить клин между странами,

которые с большим трудом создали

экономический союз. Де-факто его

существование уже поставлено под

сомнение. Предвидя гневные реплики

поклонников Назарбаева, можно вернуться

к разговору о том, что конфликт начался

с того, что Елбасы вмешался во внутренние

дела Кыргызстана, устроив протекцию

местному олигарху Омурбеку Бабанову.

Аудиенция с прицелом на то, что близкий

по духу к Назарбаеву бизнесмен займет

пост руководителя Кыргызстана, имеет

крайне неприятные последствия, причем

и без того напряженная атмосфера день

ото дня только усугубляется.

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sarishkin jva
13.11.2017, 16:58
Карма: +14
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Плюсов: 17
Минусов: 3
Комментариев: 28

Планприближенных Назарбаева по продвижению

Бабанова в президенты потерпел полное

фиаско. Конечно, далеко идущие выводы

делать пока не стоит. Но текущие проблемы

на границе, когда бизнес и фермеры

Кыргызстана загнаны в угол, не сулит

ничего хорошего, в том числе и жителям

южных регионов Казахстана. Бизнес в КР,

наши товаропроизводители хоть и были

ориентированы на рынки ЕАЭС, при худшем

варианте развития событий сработают в

ноль. Картофель, фасоль, яблоки, сухофрукты,

орехи и та же самая форель, которую

запретили ввозить в соседнюю республику

под предлогом нарушения фитосанитарных

норм, так или иначе разойдутся на

внутреннем рынке или будут экспортированы

в соседние страны, не входящие в ЕАЭС.

Так получается, что торговать с ними

сейчас даже выгоднее.

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